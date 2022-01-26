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Общество26 января 2022 7:09

В Кировской области за неделю ОРВИ заболели более 10,5 тысяч человек

Рост инфицирования зафиксирован среди всех возрастных групп
Алексей Романов
Алексей Романов
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Больше всего ОРВИ заболевают дети от 7 до 14 лет

Больше всего ОРВИ заболевают дети от 7 до 14 лет

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшую неделю, с 17 по 23 января, в Кировской области вновь отмечен рост заболеваемости ОРВИ. За семь дней за медицинской помощью обратились 10 593 человека. Такие данные предоставили специалисты регионального Роспотребнадзора.

Превышение недельного эпидпорога зафиксировано среди всех возрастных групп. Больше всего ОРВИ заболевают дети от 7 до 14 и от 3 до 6 лет. В результате лабораторного мониторинга найдены вирусы гриппа А и Аденовирусы.

Сотрудники Роспотребнадзора просят кировчан соблюдать правила личной гигиены, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и регулярно проветривать жилые помещения. В случае заболевания рекомендуется оставаться дома, обратиться к врачу и следовать всем его указаниям.