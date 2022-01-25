В Кирове росгвардейцы спасли от смерти пенсионерку с потерей памяти, замерзавшую в сугробе

Сотрудники Росгвардии не дали бабушке замерзнуть в сугробе. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове росгвардейцы спасли пенсионерку, замерзающую в сугробе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на днях около трех часов ночи. Росгвардейцы Эрик Галлингер и Григорий Лукин во время патрулирования на улице Сурикова услышали приглушенные стоны о помощи. Выйдя на звук голоса, мужчины обнаружили лежащую в снегу пожилую женщину, одетую в один халат. На ее ноге была рана, а у самой пенсионерки были признаки первичного обморожения. Объяснить, что с ней случилось, женщина не могла.

Росгвардейцы на руках отнесли кировчанку в патрульный автомобиль. Согревшись, женщина сумела назвать свои имя и фамилию, благодаря чему удалось выяснить адрес и телефон ее дочери. Прибывшая «скорая помощь» увезла пострадавшую в больницу. Как выяснилось позже, пенсионерка страдает периодической потерей памяти. Ночью, когда все спали, она неожиданно решила уйти из дома, однако на улице потеряла ориентацию в пространстве, замерзла и ослабла.

«Спасибо росгвардейцам за то, что спасли жизнь нашей бабушке», - сказал муж дочери пострадавшей женщины.