В Кирове устраняют последствия коммунальной аварии на Упита

Стоки затопили дворовую территорию. Фото: скрин с видео vk.com/zlo43

В Кирове на минувших выходных произошел потоп на улице Упита. Из-за прорыва канализационных сетей потоки выплеснулись во двор. Информация появилась в местных пабликах, а после и СМИ.

Как уточняет горадминистрация, в воскресенье днем на место выезжала аварийная бригада и оперативно перекрыла поврежденный участок. Дефект возник на водопроводной сети. Специалисты выполнили нужные переподключения, чтобы возобновить подачу ресурса в дома.

Что касается подтопленных территорий, то последствия ликвидируются, по сообщению мэрии. Согласовано проведение земляных работ для устранения дефекта на сетях. Раскопки и ремонт планируется сделать на следующей неделе. Информацию передадут управляющим компаниям.