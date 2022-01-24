Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 8:45

Кировчане и гости города могут сдать ПЦР-тест на ж/д вокзале

Для этих целей оборудован специальный медпункт
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сдать тест можно в будни с 8 до 15 часов.

Сдать тест можно в будни с 8 до 15 часов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчане могут сдать ПЦР-тест на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Сдать тест могут все желающие - как жители областного центра, так и пассажиры поездов. На вокзале для этих целей оборудован медицинский пункт. Результаты теста можно будет получить в СМС или по электронной почте. Стоит отметить, что сдать ПЦР-тест можно только в будние дни, с 8 до 15 часов.

Пресс-служба ГЖД также отмечает, что медпункт на вокзале Кирова является подразделением сети здравоохранения ОАО «РЖД» - «РЖД-Медицина». Помимо нашего города, ПЦР-тестирование на вокзалах проводится в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге.