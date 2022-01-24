Кировчане и гости города могут сдать ПЦР-тест на ж/д вокзале

Сдать тест можно в будни с 8 до 15 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчане могут сдать ПЦР-тест на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Сдать тест могут все желающие - как жители областного центра, так и пассажиры поездов. На вокзале для этих целей оборудован медицинский пункт. Результаты теста можно будет получить в СМС или по электронной почте. Стоит отметить, что сдать ПЦР-тест можно только в будние дни, с 8 до 15 часов.

Пресс-служба ГЖД также отмечает, что медпункт на вокзале Кирова является подразделением сети здравоохранения ОАО «РЖД» - «РЖД-Медицина». Помимо нашего города, ПЦР-тестирование на вокзалах проводится в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге.