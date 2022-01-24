В Кирове гостиница «Центральная» превратилась в «HOTEL CHARUSHIN»

Теперь название гостиницы выглядит вот так. Фото: vk.com/public191082800

В Кирове переименовали «Центральную» гостиницу. Теперь она носит имя архитектора, спроектировавшего ее - И.А. Чарушина. Новым названием стало «HOTEL CHARUSHIN».

Как сообщают владельцы гостиницы в своем паблике ВКонтакте, такое решение приняли в преддверии юбилея со дня рождения архитектора и создания самого отеля, дабы «отдать дань легендарному человеку».

Стоит отметить, что самим кировчанам решение пришлось не по нраву. В комментариях под этим постом жители города задаются вопросом, почему новое название гостиницы не на русском языке. Кроме того, демонтаж самого слова «Центральная» тоже вызвал негодование.