Полицейского из Кирово-Чепецка, который спас тонущего ребенка, наградили

Награждение состоялось 21 января. Фото: 43.мвд.рф

В Кировской области наградили полицейского, который спас тонущего ребенка. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Речь идет о резонансном случае, который произошел 5 декабря в Кирово-Чепецке. 11-летний школьник вышел на реку во время прогулки и провалился под лед. Тонущего ребенка увидела женщина и позвонила в полицию. На место первым прибыл участковый Антон Богданович. Мужчина бросился в воду и удерживал мальчика на поверхности до прибытия спасателей.

За храбрость лейтенанта полиции наградили знаком Общественного совета при УМВД России «За укрепление взаимодействия полиции и общества». Кроме того, мужчине вручили ценный подарок.