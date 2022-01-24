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Общество24 января 2022 8:18

Полицейского из Кирово-Чепецка, который спас тонущего ребенка, наградили

Он получил нагрудный знак и ценный подарок
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Награждение состоялось 21 января. Фото: 43.мвд.рф

Награждение состоялось 21 января. Фото: 43.мвд.рф

В Кировской области наградили полицейского, который спас тонущего ребенка. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Речь идет о резонансном случае, который произошел 5 декабря в Кирово-Чепецке. 11-летний школьник вышел на реку во время прогулки и провалился под лед. Тонущего ребенка увидела женщина и позвонила в полицию. На место первым прибыл участковый Антон Богданович. Мужчина бросился в воду и удерживал мальчика на поверхности до прибытия спасателей.

За храбрость лейтенанта полиции наградили знаком Общественного совета при УМВД России «За укрепление взаимодействия полиции и общества». Кроме того, мужчине вручили ценный подарок.