В Кирове прививку от коронавируса круглосуточно можно сделать в трех медучреждениях

Кировчане могут пройти вакцинацию в пяти мобильных пунктах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове сделать прививку от коронавируса можно в пяти мобильных пунктах. Как сообщили в региональном Минздраве, они работают:

- в ТЦ «ЦУМ» (ул. Воровского, 77, 4 этаж), в рабочие дни, с 11:00 до 18:00;

- в ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а), с понедельника по четверг, с 15:00 до 18:00;

- в отделении СберБанка (ул. Дерендяева, 25, 1 этаж), в рабочие дни, с 10:00 до 16:30;

- в отделении банка «Хлынов» (ул. Ленина, 102в), с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00;

- в дополнительном пункте при поликлинике №7 ККДЦ (ул. К.Маркса, 47, вход с торца здания, со стороны магазина «Пятерочка»), в рабочие дни, с 08:00 до 20:00

Кроме того, в областном центре пройти вакцинацию можно в любое время в трех медучреждениях, где прививочные пункты работают круглосуточно:

- плановый приемный покой Кировской городской больницы №5 (ул. Семашко, 1);

– приемный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59);

– приемный покой стационара Кировской городской больницы №9 (ул. Дерендяева, 97).