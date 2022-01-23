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Общество23 января 2022 8:12

Прокуратура заставила подрядчика пересчитать жителям Опаринского района плату за вывоз ТКО

Поводом стали жалобы на то, что услуга не оказывалась
Алина Сашина
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Перерасчет получили почти 8 тысяч жителей района.

Перерасчет получили почти 8 тысяч жителей района.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Опаринском районе сотрудники прокуратуры провели проверку на основании поступивших от населения жалоб о нерегулярном вывозе мусора. Об этом сообщили в областном ведомстве.

Выяснилось, что в середине 2021 года подрядчик действительно нарушал сроки вывоза твердых коммунальных отходов. Но плату за услугу при этом начислял регулярно.

В связи с этим прокурор Опаринского района внес представление руководителю АО «Куприт» об устранении нарушений закона. Это послужило поводом для того, чтобы организация сделала перерасчет для жителей района.

В результате почти восьми тысячам человек пересчитали плату за вывоз ТКО на общую сумму более 640 тысяч рублей.