В Кирове мужчину через суд обязали убрать поставленный им забор у реки Никулинка

Собственнику также назначили штраф за поставленный забор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчину, поставившего забор у реки, обязали убрать его через суд. О случае рассказали в областном правительстве.

Как выяснилось, забор поставили вокруг земельных участков в районе деревни Машкачи. Дело в том, что строение преграждает доступ к реке Никулинка. Возведение ограждений и сооружений в границах береговой полосы и самом водном объекте строго запрещено законом.

Собственника участков, поставившего забор, привлекли к административной ответственности и назначили штраф - три тысячи рублей. Минохраны окружающей среды предложило ему добровольно убрать забор. Однако кировчанин не торопился с этим, и ведомство обратилось в суд. В итоге собственника обязали демонтировать забор и обеспечить свободный доступ к реке.