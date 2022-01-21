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Общество21 января 2022 7:59

В Кирове 22 января пройдут «сплошные проверки»

Пьяных водителей будут ловить в Октябрьском районе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Патрулировать будут также въезды и выезды из города. Фото: vk.com/gibdd43

Патрулировать будут также въезды и выезды из города. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Ловить пьяных водителей будут 22 января на территории Октябрьского района. Об этом сообщает областная ГИБДД.

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Помимо выбранной территории, автоинспекторы будут также дежурить в пригородных зонах, на въездах и выездах из Кирова. В помощь сотрудникам ДПС выйдут представители «Ночного Патруля» и добровольных народных дружин.

Кировчанам напоминают: пьяное вождение недопустимо. За это автомобилистам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность.

Областная ГИБДД также сообщает, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.