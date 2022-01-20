В Кировской области уборку снега во дворах проверит Госжилинспекция

За плохую расчистку дворов от снега управляющим компаниям грозит административная ответственность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 по 27 января 2022 года Госжилинспекция Кировской области проверит, в каком состоянии находятся дворы многоквартирных домов. И как управляющие компании выполняют обязательные требования по содержанию придомовой территории в зимний период. Об этом рассказали в региональном правительстве. При обнаружении нарушений инспекторы рассмотрят вопрос о возбуждении административных дел.

Напомним, что собственники жилья могут пожаловаться на плохую уборку снега во дворе в свою управляющую компанию. Ее контакты есть в платежном документе за жилищно-коммунальные услуги. Это может быть как коллективная претензия, так и жалоба от одного жильца. Если УК на нее не отреагирует, жители могут перенаправить свою претензию в местную администрацию или Госжилинспекцию.

Отметим, что тех, кто нарушает требования законодательства по содержанию общего имущества многоквартирных домов, могут привлечь к административной ответственности. Так, управляющей компании могут выписать штраф от 250 до 300 тыссяч рублей, а работающим в ней должностным лицам - от 50 до 100 тысяч. В случае, если в доме ТСЖ или ЖСК, сумма штрафа будет меньше: для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических - от 40 до 50 тысяч.