В Кирове врачи прооперировали мальчика с нетипичным переломом ноги

Врачи провели ребенку операцию, и скоро мальчик вернется к активной полноценной жизни. Фото: kirovreg.ru

В Кирове врачи прооперировали ребенка с необычным переломом ноги. Историю рассказали в региональном Минздраве.

В областную травматологию обратились женщина с сыном. Шестилетний ребенок постоянно жаловался на боль в правой ноге, с трудом ходил в детский сад. Как выяснилось, в Шабалинской ЦРБ мальчику сделали рентген и обнаружили несросшийся перелом. Травму он получил еще в 2018 году: упал на улице. Однако даже не плакал и не жаловался, поэтому к врачам семья не обращалась. После осмотра их и направили в областную больницу.

Дообследование подтвердило: несросшийся перелом нижней трети малоберцовой кости правой голени. Как оказалось, из-за ранней травмы сформировался ложный сустав, что весьма нетипично для детей. Ребенку рекомендовали оперативное лечение. Врачи провели мальчику реконструкцию кости, иссечение ложного сустава, остеосинтез мини-пластиной и винтами с костной пластикой. Все заняло около часа.

Процесс реабилитации займет около полутора месяцев. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и хочет поскорее вернуться в детский сад.