В Кирове росгвардейцы помогли вытолкать забуксовавший автобус

Росгвардейцы расчистили дорогу лопатами и вытолкали автобус. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове росгвардейцы помогли водителю застрявшего в снегу автобуса. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Все произошло днем 16 января. Росгвардейцы Александр Мошкин и Александр Крюков, находясь на маршруте патрулирования, заметили в районе Заречного парка застрявший в снегу автобус. Водитель безуспешно пытался выехать, но буксовал и никак не мог освободиться. Мужчины предложили свою помощь: взяв лопаты, раскидали снег и вытолкали автобус из колеи.

Транспорт оказался принадлежавшим кировскому центру активному отдыха. Его директор поблагодарила правоохранителей, отметив, что на помощь в тот день пришли только они.

- Неравнодушный экипаж Росгвардии помог вызволить наш автобус из снежного плена. Спасибо за чуткость по отношению к тем, кто нуждается в помощи, - написала женщина на странице центра.