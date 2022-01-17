В Кирове в ближайшие сутки снег вывезут с семи улиц

Работы проводятся преимущественно в ночное время. Фото: admkirov.ru
В Кирове составили график вывоза снега на ближайшие сутки. Как сообщили в горадминистрации, уборка пройдет на семи улицах, а именно:
- Щорса - от Попова до Зеленой;
- Деповская - от Украинской до дома №90;
- Дерендяева - от Азина до Красноармейской;
- Гагарина (Нововятский район);
- Слободская - от Воровского до Молодой Гвардии;
- Проселочный переулок;
- Менделеева - от Кольцова до Луганской.
Работы проводятся преимущественно в ночное время. Водителей просят не парковать машины в зоне уборки снега. Подрядчики заранее выставляют временные знаки в этих местах.