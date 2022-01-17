Прогноз погоды в Кирове с 17 по 21 января: перепады температур и сильный ветер

На неделе кировчан ожидают снегопады и сильный ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Впереди очередные перепады температур! «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды в Кирове с 17 по 21 января.

Понедельник, 17 января

В течение всего дня будет идти небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -6...-8 градусов. Ожидается сильный ветер: порывы могут достигать 11 м/с. Атмосферное давление - пониженное: до 729 мм ртутного столба.

Вторник, 18 января

С утра до вечера будет идти снег, причем с 15 часов - особенно обильно. Температура воздуха повысится до -3 градусов. Вновь будет сильный ветер - порывы до 10 м/с. Атмосферное давление начнет подниматься и к вечеру достигнет 738 мм ртутного столба.

Среда, 19 января

С 9 до 12 ожидается легкий снег, который прекратится после полудня и вновь начнет идти уже ночью. На улице вновь тепло - до -1 градуса. Порывы ветра могут составить до 9 м/с, но в целом погода успокоится. Атмосферное давление продолжит подниматься в течение дня, к вечеру дойдя до отметки в 746 мм ртутного столба.

Четверг, 20 января

День запомнится перепадами температур: -6 градусов днем, -11 - к ночи. С утра и до вечера будет идти легкий снег. Ветер снова поднимется - до 10 м/с. Атмосферное давление установится на отметке в 744-746 мм ртутного столба.

Пятница, 21 января

Температура воздуха достигнет -14 градусов. В течение всего дня, с перерывами в несколько часов, будет идти небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 8-9 м/с. Атмосферное давление дойдет до 743 мм ртутного столба.