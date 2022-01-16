Поисковики разыскивают родственников бойца из Кирова, погибшего в годы войны

Останки нашли во время проведения поисковых работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тульские поисковики разыскивают родственников солдата из Кирова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает горадминистрация.

Боец Николай Яковлевич Подыниногин родился в 1898 году, проживал в Кирове по улице МОПРа, 89. На фронт его призвал Сталинский РВК Сталинского района г. Кирова. Николай служил старшим сержантом 5-й стрелковой дивизии и был убит 22 февраля 1943 года.

Во время проведения поисковых работ останки бойца нашли в санитарном захоронении в деревне Байдики, где нашли его опознавательный знак. Сейчас их перезахоронили на областном воинском мемориале в Туле.

Патриотическое объединение поисковых отрядов «Щит» разыскивает родственников Николая Подыниногина. Всех, кому известно что-либо об их местонахождении, просят связаться с поисковиками:

- по номеру телефона: 8-903-8-41-41-12 (Юрий Владимирович Апарин);

- по адресу: 300027, г. Тула, ул. Кутузова, 114-а, кв. 12.