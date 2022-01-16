В Кирове 17 января пройдут плановые отключения электричества

Отключения начнутся с самого утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 января не все кировчане смогут включить свет в квартире. Новая рабочая неделя традиционно начнется с плановых отключений электроэнергии. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».

Список на сей раз минимален до невозможности: в него попадает буквально пара-тройка домов в городе. Если быть точнее, 17 января 2022 года электричество отключат в следующих домах:

- СДТ «Мичуринец»; Щорса ул., 121/12, 121/13, 121/8 - с 8 до 16 часов;

- Проезжая ул., 50; слобода Макарье; слобода Талица (сады) - с 9 до 12 часов.

Причинами отключений станут капремонт оборудования и подключение нового потребителя. АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства.