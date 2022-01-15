В Кирово-Чепецке 23-летний парень может на два года сесть в тюрьму за азартные игры

Игорный клуб подозреваемый организовал в помещении одного из баров города Фото: Олег УКЛАДОВ

Завершилось расследование в отношении 23-летнего жителя Кирово-Чепецка, подозреваемого в организации игорного клуба. Молодому человеку грозит тюремное заключение. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, в июле-августе 2021 года чепчанин незаконно проводил азартные игры в помещении одного из известных баров города. При этом он единолично контролировал работу специального оборудования и получал с клиентов деньги.

Свою вину подозреваемый признал. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.