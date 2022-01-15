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Общество15 января 2022 8:11

В Кирове жителей 10 многоквартирных домов отключили от холодной воды

На месте прорыва трубопровода работает дежурная бригада
Алексей Романов
Алексей Романов
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Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру

Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 15 января, жильцы десятка домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения традиционно стала авария на трубопроводе. Информацию об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным представителей ресурсоснабжающей компании, перебои с подачей ресурса зафиксированы в домах, расположенных на Октябрьском проспекте, а также улицах Красноармейской и Чапаева в Ленинском и Октябрьском районах областного центра.

В настоящее время на месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы. В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Более подробно узнать об адресах и графике можно на сайте организации.