В поселке Пинюг начался массовый отстрел волков

За численностью волков и их перемещением внимательно следят охотники. Фото: vk.com/priroda_43

В Подосиновском районе начался массовый отстрел волков. Во время охотничьей облавы, 12 января, была добыта взрослая хищница. Об этом рассказали в Министерстве охраны окружающей среды.

Причиной стали сообщения жителей поселка Пинюг о появлении на территории муниципалитета стаи хищников. Всего же в районе за 2021 год добыли 14 санитаров леса. С начала Нового года - еще три.

Охотниками постоянно ведется мониторинг перемещения волков. В случае их массового скопления вблизи населенных пунктов принимаются оперативные меры.