В Кировской области реестр проблемных домов сократился на два объекта

В реестре проблемных домов региона остаются 28 зданий. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кировской области из реестра проблемных домов исключили еще два здания. Это строения №4 и 6 по улице Полянской в деревне Шутовщина Кирово-Чепецкого района. Как сообщает пресс-служба правительства региона, дольщикам объектов выплатили денежную компенсацию.

На сегодняшний день в реестре проблемных остаются 28 домов, в строительство которых вкладывались 1535 дольщиков. На данный момент работы ведутся на пяти объектах:

- улица Современная, 13;

- Маклина, 60а;

- Преображенская, 95;

- Сурикова, 31, корп. 4;

- Березниковский переулок, 34.

Отметим, что за 2021 год в нашей области достроили четыре проблемных дома - на Широтной и Гороховской (Киров), Советской (Слободской) улицах и в 1-м Гороховском переулке (Киров), восстановив таким образом права 281 дольщика.