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Происшествия13 января 2022 10:56

В Нагорском районе в пожаре погиб 59-летний мужчина

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего
Алексей Романов
Алексей Романов
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Для установления всех обстоятельств произошедшего место ЧП внимательно обследовали сотрудники СК

Для установления всех обстоятельств произошедшего место ЧП внимательно обследовали сотрудники СК

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники следственного комитета Кировской области проводят проверку по факту смертельного пожара в Нагорском районе. ОБ этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из жилых частных домов поселка Назаровцы. Огонь быстро охватил все здание. В результате пожара погиб 59-летний мужчина. Причиной воспламенения стало неосторожное обращение с огнем пострадавшего во время курения.

В настоящее время по данному факту ЧП проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По завершении проверки будет принято окончательное решение.