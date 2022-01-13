В Нагорском районе в пожаре погиб 59-летний мужчина

Для установления всех обстоятельств произошедшего место ЧП внимательно обследовали сотрудники СК Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники следственного комитета Кировской области проводят проверку по факту смертельного пожара в Нагорском районе. ОБ этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из жилых частных домов поселка Назаровцы. Огонь быстро охватил все здание. В результате пожара погиб 59-летний мужчина. Причиной воспламенения стало неосторожное обращение с огнем пострадавшего во время курения.

В настоящее время по данному факту ЧП проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По завершении проверки будет принято окончательное решение.