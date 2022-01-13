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Общество13 января 2022 8:48

На территории у памятника Кирову на Октябрьском проспекте проведут капремонт

В порядок приведут зеленую зону и сколотую плитку
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Территории у монумента требуется капитальный ремонт. Фото: yandex.ru/maps

Территории у монумента требуется капитальный ремонт. Фото: yandex.ru/maps

Территорию у памятника Кирову на Октябрьском проспекте планируют отремонтировать. О планах сообщила горадминистрация.

В последнее время зона требует капремонта: на плитке образовались сколы, в порядок нужно привести клумбы. Сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию на проведение благоустройства площадки, прилегающей к памятнику. После этого предстоит историко-культурная экспертиза, которая покажет состояние самого монумента.

Работы по приведению территории в порядок начнутся 15 января: в течение дня там снесут аварийные деревья. Кировчан просят быть осторожными и по возможности обходить стороной этот участок.

Напомним, памятник С.М. Кирову установили в 1966 году. Фигура, отлитая из бронзы, установлена на круглый постамент из красного гранита. Монумент является объектом культурного наследия.