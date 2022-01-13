Кировчане собирают зимнюю одежду и обувь для оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей

Собранную одежду передадут общественным организациям. Фото: admkirov.ru

В Кирове собирают помощь для оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей. Как сообщает горадминистрация, на данный момент проходит сразу две благотворительные акции.

Так, Центры местной активности принимают зимнюю одежду и обувь, средства личной гигиены. Акцию проводит ЦМА Октябрьского района на Профсоюзной, 69. Принести необходимые вещи можно до конца января, после чего ее передадут организации помощи бездомным «Одиноких.Нет» и обществу «Город без наркотиков». Необходимую информацию можно уточнить по телефону 8-912-734-35-92.

Кроме того, в течение всего года для библиотечных фондов Кирова будут принимать в дар книги. Акция пройдет в несколько этапов, каждый из которых будет приурочен к памятной дате или международному празднику. Сейчас идет первая стадия, которая завершится в конце февраля. Проведут ее в рамках Международного дня книгодарения.

Желающие передать книги кировчане могут обратиться по телефонам:

- 89127343592, ул. Профсоюзная, 69;

- 89823830245, ул. Дзержинского, 64;

- 89127343605, 89127340426 ул. Кольцова, 18;

- 89127341579, ул. Ломоносова, 33;

- 89127343607, ул. Преображенская, 74.