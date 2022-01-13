За 2021 год из Кировской области вывезли за рубеж более 800 тысяч кубометров леса

На экспорт идут пиломатериалы, круглый лес и прочая продукция. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из Кировской области за 2021 год вывезли 839 тысяч кубометров леса. Все это - в рамках экспорта. Итоги подвело региональное управление Россельхознадзора.

Как сообщает ведомство, из Кировской области экспортируется круглый лес (81 тысяча кубометров), пиломатериалы (500 тысяч) и прочая продукция (208 тысяч). Из нашего региона они направляются в 73 государства. Основные импортеры - Китай (283 тысячи кубометров), Азербайджан (81 тысяча), Казахстан (51 тысяча).

Помимо этого, за границу из Кировской области отправляются палочки для мороженого, спичечная соломка и березовый шпон. В сумме общий объем продукции такого типа составил более 30 тысяч кубометров.

Ведомство уточняет: весь экспортируемый товар прошел фитосанитарный контроль и соответствует требованиям принимающих стран.