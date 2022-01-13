Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 7:40

В Верхнекамском районе мужчина случайно поджег лес, готовя еду на костре

Ущерб, причиненный огнем, оценили в 200 тысяч рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огонь уничтожил и повредил лесные насаждения.

Огонь уничтожил и повредил лесные насаждения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Верхнекамском районе мужчина случайно поджег лес, готовя еду. Об этом сообщает областное МЧС.

Происшествие случилось летом 2021 года в лесном массиве неподалеку от поселка Чус. Мужчина использовал костер для готовки пищи, и из-за его неосторожных действий и разгорелся пожар. Как сообщает ведомство, огонь уничтожил и повредил множество насаждений. Причиненный ущерб оценили в сумму свыше 200 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Недавно его расследование завершилось. Судья вынес приговор: 160 часов обязательных работ с взысканием причиненного ущерба.