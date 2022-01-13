В Верхнекамском районе мужчина случайно поджег лес, готовя еду на костре

Огонь уничтожил и повредил лесные насаждения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Верхнекамском районе мужчина случайно поджег лес, готовя еду. Об этом сообщает областное МЧС.

Происшествие случилось летом 2021 года в лесном массиве неподалеку от поселка Чус. Мужчина использовал костер для готовки пищи, и из-за его неосторожных действий и разгорелся пожар. Как сообщает ведомство, огонь уничтожил и повредил множество насаждений. Причиненный ущерб оценили в сумму свыше 200 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. Недавно его расследование завершилось. Судья вынес приговор: 160 часов обязательных работ с взысканием причиненного ущерба.