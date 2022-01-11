В Кирове заключили контракты на возведение семи школ

В их числе - школа в Радужном на 1100 мест, которую продолжают строить.
Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА
В Кирове заключили семь муниципальных контрактов на строительство школ. Об этом сообщает горадминистрация.
Так, на данный момент в областном центре возводится радужнинская школа на 1100 мест: уже завершен монтаж каркаса здания, инженерных коммуникаций и ФОК. Продолжается реконструкция здания под учебное заведение на Пролетарской, 11а. Кроме того, идет подготовка к строительству школ в Долгушино, Ганино, районе Зубаревского леса. В 2022 году также планируется начать возведение вторых корпусов общеобразовательных учреждений №30 и 53.
В мэрии отмечают, что реализация этих проектов создаст более 5,5 тысячи дополнительных мест для школьников Кирова.