В Кирове женщину с детьми переселили из аварийного жилья только после вмешательства прокуратуры

Подлежащую замене квартиру женщина купила уже после признания дома аварийным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове женщине с несовершеннолетними детьми отказались предоставить новую квартиру взамен помещения в аварийном доме. В проблеме пришлось разбираться прокуратуре, куда и обратилась горожанка.

Как выяснилось, квартиру в аварийном доме кировчанка купила в 2014 году после признания здания таковым. На этом основании женщине и отказали в предоставлении новой квартиры. Прокуратура установила, что мэрия Кирова ошибочно ссылалась на положения закона, введенные только в 2019 году - то есть уже после приобретения квартиры и заключения с муниципалитетом обязательства о предоставлении нового жилья вместо аварийного.

Прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать мэрию предоставить женщине новое жилье. Требование признали законным, однако горадминистрация обжаловала решение. Апелляцию отклонили. Кировчанка получила новую двухкомнатную квартиру.