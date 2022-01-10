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Общество10 января 2022 17:35

В Кирове женщину с детьми переселили из аварийного жилья только после вмешательства прокуратуры

Мэрию через суд обязали предоставить горожанке новую квартиру
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Подлежащую замене квартиру женщина купила уже после признания дома аварийным.

Подлежащую замене квартиру женщина купила уже после признания дома аварийным.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове женщине с несовершеннолетними детьми отказались предоставить новую квартиру взамен помещения в аварийном доме. В проблеме пришлось разбираться прокуратуре, куда и обратилась горожанка.

Как выяснилось, квартиру в аварийном доме кировчанка купила в 2014 году после признания здания таковым. На этом основании женщине и отказали в предоставлении новой квартиры. Прокуратура установила, что мэрия Кирова ошибочно ссылалась на положения закона, введенные только в 2019 году - то есть уже после приобретения квартиры и заключения с муниципалитетом обязательства о предоставлении нового жилья вместо аварийного.

Прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать мэрию предоставить женщине новое жилье. Требование признали законным, однако горадминистрация обжаловала решение. Апелляцию отклонили. Кировчанка получила новую двухкомнатную квартиру.