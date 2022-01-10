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Общество10 января 2022 13:45

В Кирове потратят 240 миллионов рублей на создание интеллектуальной транспортной системы

Сейчас власти ищут подрядчика для ее разработки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Умная транспортная система должна повысить уровень безопасности дорожного движения и оптимизировать транспортные потоки.

Умная транспортная система должна повысить уровень безопасности дорожного движения и оптимизировать транспортные потоки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове собираются внедрить интеллектуальную транспортную систему. Сейчас для этих целей разыскивается подрядчик. Информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 239,9 миллиона рублей. За эту сумму подрядчик должен создать интеллектуальную транспортную систему, предусматривающую автоматизацию процессов управления дорожным движением в Кирове. Согласно документации, цель - повышения уровня его безопасности, а также качества транспортного обслуживания, оптимизация условий движения потоков, разработка эффективных решений для предотвращения ДТП и другие.

На данный момент идет этап подачи заявок на конкурс. Он завершится 1 февраля. Сам аукцион состоится 11 февраля. По условиям контракта, разработка системы должна закончиться до 30 октября 2023 года.