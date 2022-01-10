В Кирове детскую площадку построили в охранной зоне электросетей

Площадку убрали по требованию прокуратуры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове поставили детскую площадку в охранной зоне электросетей. Впоследствии ее передвинули - по требованию прокуратуры.

Речь идет о площадке во дворе дома №28 по улице Мира. Как сообщает ведомство, в интернете появились жалобы на то, что она не очень способствует безопасности играющих на ней детей. В результате проверки оказалось, что площадка расположена в охранной зоне электросетей.

Ведомство установило, что территорию благоустраивало АО «Гордормостстрой» в рамках реализации муниципального контракта. Работы приняло МКУ «КЖУ». За это руководители обеих компаний получили представления. В итоге должностных лиц, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности, а саму площадку перенесли в безопасное место.