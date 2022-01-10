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Происшествия10 января 2022 8:10

В Немском районе в здании бывшей пилорамы произошел смертельный пожар

На месте происшествия обнаружили тело мужчины
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Трагедия произошла утром 8 января.

Трагедия произошла утром 8 января.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Немском районе пожар унес жизнь человека. Информацию сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Происшествие случилось утром 8 января в деревне Кукмары. Как стало известно, пожар вспыхнул в здании недействующей пилорамы. На месте ЧП спасатели обнаружили тело 49-летнего мужчины. Ведомство назвало предварительную причину трагедии - неосторожное обращение с огнем при курении. Это и могло вызвать пожар.

На данный момент по факту происшествия проводится проверка. Следователи устанавливают точные причины и обстоятельства возникновения пожара.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.