Накануне Рождества кировчанин погиб во время пожара

Сейчас проводится доследственная проверка, которая поможет установить обстоятельства и причины произошедшего ЧП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове 6 января произошел пожар в одной из квартир на улице Циолковского. Во время него мужчина, 1970 года рождения, погиб. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

Сейчас проводится доследственная проверка, которая поможет установить обстоятельства и причины произошедшего ЧП. По ее результатам сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

Следственное управление СК России по Кировской области в очередной раз призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности.