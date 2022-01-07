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Происшествия7 января 2022 11:26

Накануне Рождества кировчанин погиб во время пожара

Обстоятельства и причины произошедшего ЧП сейчас устанавливает региональный Следком
Алина Сашина
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Сейчас проводится доследственная проверка, которая поможет установить обстоятельства и причины произошедшего ЧП.

Сейчас проводится доследственная проверка, которая поможет установить обстоятельства и причины произошедшего ЧП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове 6 января произошел пожар в одной из квартир на улице Циолковского. Во время него мужчина, 1970 года рождения, погиб. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

Сейчас проводится доследственная проверка, которая поможет установить обстоятельства и причины произошедшего ЧП. По ее результатам сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

Следственное управление СК России по Кировской области в очередной раз призывает граждан уделять больше внимания пожарной безопасности.