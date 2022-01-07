Рождество-2022: в кировской библиотеке 8 января откроется традиционная выставка

В экспозиции более 100 групповых и индивидуальных работ, выполненных в различных техниках: живопись, рисунок, графика, батик, вышивка, пэчворк, объемное моделирование. Фото: admkirov.ru

В кировской библиотеке № 3 «Маяк», которая находится по адресу: ул. Горького, 27, 8 января в 11.00 уже в 10-й раз откроется выставка рождественских вертепов и рисунков «Вифлеемское чудо - 2022».

Мероприятие проводится с 2013 года совместно с Миссионерским отделом Вятской епархии и центром местной активности. В текущем году свои работы представили участники от 4 до 70 лет. В основном это воспитанники воскресных школ Кирова и районов области, социальных центров и реабилитационных интернатов, а также учащиеся образовательных учреждений и творческих студий.

В экспозиции более 100 групповых и индивидуальных работ, выполненных в различных техниках: живопись, рисунок, графика, батик, вышивка, пэчворк, объемное моделирование. В номинации «Рождественские подарок» можно увидеть вифлеемские звезды, ангелов, декоративные свечи, праздничные композиции. Кроме того, среди экспонатов есть и традиционный символ православного праздника - домашние вертепы. Для посетителей приготовили:

- вертепный театр, созданный по русским православным канонам;

- бумажный вертеп, где персонажи библейской истории выполнены в технике оригами;

- вертеп в стиле дымковской.

В каждой работе передано чувствуется праздничное настроение, волшебство рождественской ночи и красота русской зимы.

Помимо этого, в экспозиции представлены книги из фондов библиотеки, рассказывающие об истории праздника, традициях и рукоделиях, журналы «Народное творчество», «Русский дом», «Славянка».

Посетители могут сделать селфи на память в праздничной новогодней фотозоне библиотеки, а также написать и отправить письмо Деду Морозу. И посмотреть народное кукольное представление - рождественское вертепное действие вместе с участницами студии «Вятский узелок.

Прийти на выставку можно до 11 февраля. По групповым заявкам сотрудники библиотеки проведут экскурсии с мастер-классами.

Внимание! Вход с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.