В 13 домах сразу двух районов Кирова отключили холодную воду

Причиной перебоев с холодным водоснабжением стала авария на трубопроводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 4 января, в 13 многоквартирных домах Кирова отключили холодную воду. Причиной послужил прорыв трубопровода. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей компании, без водоснабжения остались жильцы домов, расположенных в слободе Зоновы, а также на улицах Пятницкой, Свободы, Преображенской в Первомайском и Октябрьском районах областного центра.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Для граждан организован подвоз питьевой воды. Получить более подробную информацию можно здесь.