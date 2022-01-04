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Общество4 января 2022 8:39

В 13 домах сразу двух районов Кирова отключили холодную воду

Возобновить подачу ресурса планируют к 18.00
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной перебоев с холодным водоснабжением стала авария на трубопроводе

Причиной перебоев с холодным водоснабжением стала авария на трубопроводе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 4 января, в 13 многоквартирных домах Кирова отключили холодную воду. Причиной послужил прорыв трубопровода. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей компании, без водоснабжения остались жильцы домов, расположенных в слободе Зоновы, а также на улицах Пятницкой, Свободы, Преображенской в Первомайском и Октябрьском районах областного центра.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Для граждан организован подвоз питьевой воды. Получить более подробную информацию можно здесь.