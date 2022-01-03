«Врач из Америки» обманул жительницу Кировской области на кругленькую сумму

После установления личности мошенника, на него будет заведено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце декабря 2021 года в полицию обратилась жительница одного из районов Кировской области. Женщина написала заявление о хищении у нее достаточно большой суммы денег. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По информации сотрудников правоохранительных органов, 58-летняя потерпевшая познакомилась с «иностранцем» в Интернете. Мужчина написал, что уже пять лет работает в Сирии врачом и очень хочет приехать к ней в гости. Однако на авиабилет до Кирова ему нужны деньги. Доверчивая женщина перевела «мужчине мечты» 15 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленник сказал, что у него возникли непредвиденные трудности и попросил еще денег. Поняв, что ее разводят, кировчанка потребовала вернуть ей всю перечисленную сумму в размере 170 тысяч рублей. Мошенник обещал все возместить с процентами, но тут же попросил дать ему еще в долг. После чего женщина обратилась в полицию.

В настоящее время «жениха» ищут. Стражи порядка устанавливают личность преступника. Жителей региона просят более критично относиться к информации, которую сообщают невидимые собеседники из Интернета.