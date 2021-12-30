В Кирове коммунальщики будут работать в новогодние праздники в штатном режиме

Уборка улиц от снега также будет проводиться в плановом режиме. Фото: admkirov.ru

Кировские коммунальщики не будут отдыхать на новогодних праздниках. Как сообщает горадминистрация, для ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, котельных и подрядчиков по содержанию улиц областного центра сохраняется режим рабочих дней с 31 декабря по 9 января.

Так, коммунальные службы должны обеспечивать бесперебойную подачу ресурсов на время праздников. Поскольку объем ТКО значительно увеличится, «Куприт» готов вывести на маршруты дополнительную технику. Уборка улиц и дорог будет выполняться в плановом режиме и в зависимости от погоды - сейчас, к примеру, специалисты расширяют проезжие части и пешеходные зоны, скалывают наледь. О некачественной работе можно сообщить в диспетчерскую службы организации-подрядчика по телефону: 8-922-967-22-34.

Что касается чистки придомовых территорий от снега, то кировчанам следует обращаться в свою УК в случае ненадлежащей уборки. То же самое необходимо сделать при сбое в работе внутридомовых сетей. Если компания не реагирует, а ситуация экстренная, горожане могут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 76-00-00.