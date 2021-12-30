В Кирове врачи помогли 21-летнему юноше с редкой патологией легкого

Специалисты определили патологию при помощи КТ. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи выявили у 21-летнего молодого человека редкий порок легкого. Как сообщает областной Минздрав, юноша поступил в Центр онкологии и медицинской радиологии с кровохарканьем. Компьютерная томография выявила у паренька секвестрацию легкого. При этом заболевании участок органа не связан с бронхами и снабжается кровью из аномальных артерий.

- Сосуд из чревного ствола, который находится в брюшной полости, проходит через диафрагму в грудную клетку. Из-за этого происходит сдавливание диафрагмального нерва, что в результате вызывает кашлевые рефлексы. На фоне простуды пациент начал сильно кашлять, и мелкая ветвь сосуда лопнула, что вызвало кровохарканье, - рассказала Анна Михалина, завотделением рентгенодиагностики №2 Центра онкологии и медицинской радиологии.

Стоит отметить, что проявления такого заболевания могут отсутствовать годами, и порок протекает бессимптомно. Выстроив план лечения, пациенту оказали первую помощь в Центре онкологии, а после направили его в московскую больницу для хирургического лечения. На сегодняшний день операцию уже провели. Юноше удалось сохранить легкое.