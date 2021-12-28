В Кирове задержали молодого мужчину, устроившего массовую драку в баре

Сотрудники Росгвардии задержали виновника драки в одном из дворов на улице Чистопруднинской. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях в Кирове задержали 30-летнего мужчину, устроившего массовую драку в одном из баров, расположенных на улице Щорса. «Повязали» дебошира сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

По информации правоохранителей, сигнал «тревога» поступил на пульт около 22 часов. Росгвардейцев вызвал работник питейного заведения. Он пояснил, что между посетителями возник конфликт, который быстро перерос в драку. Подозреваемый избил оппонентов, после чего скрылся.

Стражи порядка опросили свидетелей, а также сняли данные с камер видеонаблюдения. Похожего по приметам мужчину обнаружили во дворе жилого дома на улице Чистопруднинской. Для дальнейшего разбирательства виновника потасовки доставили в полицейский участок.