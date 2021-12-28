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Общество28 декабря 2021 9:37

В Фаленках третьи сутки ищут 17-летнюю девушку

К поискам привлечены волонтеры и неравнодушные граждане
Алексей Романов
Алексей Романов
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В последний раз несовершеннолетнюю девушку видели 26 декабря. Фото: vk.com/ornkirov

В последний раз несовершеннолетнюю девушку видели 26 декабря. Фото: vk.com/ornkirov

Кировчан просят помочь в поисках 17-летней жительницы поселка Фаленки. В последний раз Викторию Фоминых видели 26 декабря. В тот день она вышла из дома и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «ПЕРВЫЙ».

Волонтеры подготовили приметный портрет пропавшей девушки. Рост Вики - 165 см. У нее темные волосы. На момент ухода была одета в бежевое клетчатое пальто, темные либо белые кроссовки.

В настоящее время к ее поискам привлечены активисты отряда и неравнодушные граждане. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 02 или 102.