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Общество28 декабря 2021 7:25

Кировская прокуратура внесла 27 представлений за ненадлежащую очистку улиц от снега

Подобные проверки проходят регулярно
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
За недобросовестную уборку от снега, наледи и сосулек управляющие и обслуживающие компании наказывают штрафом

За недобросовестную уборку от снега, наледи и сосулек управляющие и обслуживающие компании наказывают штрафом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Кировской области внесла управляющим компаниям и обслуживающим организациям 27 представлений за ненадлежащую очистку от снега улиц и придомовых территорий. Замечание сделали и городскому УДПИ. Об этом сообщили в надзорном органе.

По закону сотрудники УК должны своевременно расчищать дороги, дворы от скопившихся снежных масс, а также не допускать образование сосулек и наледи на крышах многоквартирных домов. За данные нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа.

После вмешательства прокуратуры недочеты были исправлены. Содержание улично-дорожной сети находится на контроле сотрудников надзорного органа.