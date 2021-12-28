Кировская прокуратура внесла 27 представлений за ненадлежащую очистку улиц от снега

За недобросовестную уборку от снега, наледи и сосулек управляющие и обслуживающие компании наказывают штрафом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Кировской области внесла управляющим компаниям и обслуживающим организациям 27 представлений за ненадлежащую очистку от снега улиц и придомовых территорий. Замечание сделали и городскому УДПИ. Об этом сообщили в надзорном органе.

По закону сотрудники УК должны своевременно расчищать дороги, дворы от скопившихся снежных масс, а также не допускать образование сосулек и наледи на крышах многоквартирных домов. За данные нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа.

После вмешательства прокуратуры недочеты были исправлены. Содержание улично-дорожной сети находится на контроле сотрудников надзорного органа.