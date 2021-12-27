За выходные на дорогах Кировской области поймали 21 пьяного водителя

Пьяные водители заплатят по 30 тысяч рублей штрафа, а также на 2 года распрощаются со своими правами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшую пятницу и выходные дни в Кировской области остановили 21 нетрезвого водителя. Еще 15 человек сели за руль без прав. Всего же за эти дни сотрудникам ГИБДД удалось пресечь 2271 нарушение правил дорожного движение. Такие данные предоставили в региональной Госавтоинспекции.

На всех нарушителей составили административные протоколы. Кроме того, теперь им придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также расстаться со своими водительскими правами на срок от полутора до двух лет.

Представители дорожного правопорядка просят кировчан быть внимательными и сообщать о неадекватных автомобилистах по телефону: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное выявление нетрезвых за рулем поможет предотвратить множество аварии и сохранить ни одну человеческую жизнь.