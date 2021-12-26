В Яранском районе торговали небезопасным мясом без сопроводительных документов

В магазине изъяли более трех кг шашлыка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Яранском районе предприниматель продавал свиной шашлык без сопроводительных документов. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области.

Проверка прошла в одном из магазинов в селе Никулята. Специалисты выявили, что в точке торговали мясом без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы, что продукция является безопасной. Всего из продажи изъяли 3,57 кг шашлыка из свинины. В итоге мясо сожгли и составили соответствующий акт.

Самого предпринимателя, в чьем магазине торговали небезопасным мясом, привлекли к административной ответственности. Владельцу точки пришлось заплатить три тысячи рублей.