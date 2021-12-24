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Общество24 декабря 2021 9:31

В Кирове впервые за 2021 год родились тройняшки

Малышей вместе с мамой уже выписали домой
Алексей Романов
Алексей Романов
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Малыши родились здоровыми и провели в стационаре только стандартные несколько дней

Малыши родились здоровыми и провели в стационаре только стандартные несколько дней

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В декабре текущего года впервые за неполные 12 месяцев в Кирове появились на свет тройняшки. Маму вместе с малышами в хорошем состоянии и настроении выписали домой. Об этом рассказали в региональном Министерстве юстиции.

Официальная регистрация детей состоялась 23 декабря в одном из отделений ЗАГС. Малыши получили кировскую прописку. Примечательно, что мальчиков назвали именами, начинающимися на одинаковую букву: Артур, Артем и Архип.

Отметим, что по официальным данным, за первое полугодие 2021 года в Кировской области родилось 5102 ребенка. Это на 60 малышей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако несмотря на это, естественная убыль населения в регионе продолжает расти.