Сергей Чурин побывал в Белохолуницком районе с рабочим визитом

Сергей Чурин передал для детского сада 16 новых кроваток. Фото: Пресс-служба ОЗС

Председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания Кировской области Сергей Чурин посетил Белохолуницкий район с рабочим визитом. Вместе с главой муниципалитета Татьяной Телицыной они обсудили главные проблемы, требующие скорейшего решения.

Первая точка - село Троица. Местные жители уже почти десять лет восстанавливают здешний храм Святой Троицы, заброшенный в советское время.

Председатель комитета по бюджету обсудил с активистами, какая помощь необходима в восстановлении храма. Фото: Пресс-служба ОЗС

Сейчас закончены работы по восстановлению купола и фасада, а также замене окон. Теперь необходимо заняться укреплением свода. Сергей Чурин осмотрел храм и обсудил с активистами, какое содействие необходимо в этой работе.

Еще одна проблема - оснащение местного детского сада, где мебель не менялась с 1987 года, то есть с момента постройки. Сергей Чурин поспособствовал ее решению, и для учреждения закупили и установили 16 детских кроватей. Благодарность за это поступила и от родителей, и от педагогов.

Следующей точкой поездки стала Белохолуницкая ЦРБ. На базе медучреждения находился коронавирусный госпиталь. Врачи в период пандемии выходили в «красную зону».

- Люди, которые работают в этой атмосфере, ничего, кроме уважения и огромной признательности, не вызывают. Для того, чтобы находиться в «красной зоне», рискуя своим здоровьем, нужно иметь мужество. Спасибо за то, что вы делаете,- обратился Сергей Чурин к коллективу районной больницы.

В Белохолуницкой ЦРБ депутат поблагодарил коллектив за работу в «краной зоне». Фото: Пресс-служба ОЗС

Он передал учреждению новый ноутбук, необходимый для выездной работы врачей и проведения вакцинации.

Во время поездки в Белохолуницкий район Сергей Чурин также побывал в школе имени Десяткова, где наградил одаренных школьников.

В школе имени Десяткова Сергей Чурин наградил одаренных школьников. Фото: Пресс-служба ОЗС

Кроме того, он навестил Евгению Ивановну Шиян, ветерана Великой Отечественной войны, справившую свой столетний юбилей.

Депутат встретился с Евгенией Ивановной Шиян, ветераном ВОВ, которая справила свой 100-летний юбилей. Фото: Пресс-служба ОЗС

Стоит отметить, что Сергей Чурин избран в Законодательное Собрание по Белохолуницкому одномандатному округу № 4, к которому также относятся территории Зуевского и Нагорского районов. Планируется, что поездки в районы будут регулярными.