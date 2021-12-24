В Кирове нашли подрядчика, который достроит школу на Пролетарской

Работы должны завершить до июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове определился подрядчик, который достроит школу №11 на Пролетарской. Им станет чебоксарская компания «Арман-С».

По информации с сайта госзакупок, на конкурс заявились две организации. Конкурентом победителя было ООО «Стройтек», кировское предприятие. Однако сумма, предложенная иногородней фирмой, оказалась меньше на миллион, и контракт заключили именно с ней.

Выигравшей аукцион компании предстоит реконструкция здания МБОУ МУК №4 под среднюю общеобразовательную школу. Стоимость работ - 204 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить их до 1 июля 2022 года.