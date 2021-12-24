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Общество24 декабря 2021 5:35

В Кирове нашли подрядчика, который достроит школу на Пролетарской

Стоимость контракта превысила сумму в 204 миллиона рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Работы должны завершить до июля 2022 года.

Работы должны завершить до июля 2022 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове определился подрядчик, который достроит школу №11 на Пролетарской. Им станет чебоксарская компания «Арман-С».

По информации с сайта госзакупок, на конкурс заявились две организации. Конкурентом победителя было ООО «Стройтек», кировское предприятие. Однако сумма, предложенная иногородней фирмой, оказалась меньше на миллион, и контракт заключили именно с ней.

Выигравшей аукцион компании предстоит реконструкция здания МБОУ МУК №4 под среднюю общеобразовательную школу. Стоимость работ - 204 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить их до 1 июля 2022 года.