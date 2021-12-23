Кировским предпринимателям предложили займ на приведение ларьков и киосков к единому виду

Предприниматели могут получить займ на 24 месяца.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Кирове для нестационарных торговых объектов разработали единый архитектурно-художественный облик. Теперь к нему должны прийти все киоски, ларьки, павильоны и другие объекты. Предпринимателям предложили помощь на преображение своих НТО.
Как сообщает горадминистрация, бизнесменам могут предоставить займ на эти цели. Сумма может достигать пяти миллионов рублей со ставкой 6% годовых, максимальный срок - 24 месяца. Его можно будет использовать на приведение к единому виду уже существующих объектов торговли либо приобретение новых, уже соответствующих требованиям.
Более подробную информацию предпринимателям предлагают получить по телефону 8(8332) 410-410, доб. 701, и по этой ссылке.