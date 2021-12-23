Кировского предпринимателя осудят за мошенничество и отмывание кредитных денег

Деньги он приобретал в кредит по поддельным документам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировской области осудят бывшего предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Все началось с того, что мужчина изготовил и подписал поддельные документы, по которым взял кредит на 15 миллионов рублей для якобы покупки лесозаготовительной техники. Такую же схему он провернул в другом банке, заполучив еще 13 миллионов. Деньги он после отмыл и распоряжался ими как своими собственными. Ему также удалось впоследствии получить неправомерный перевод, опять-таки, из банка, на суммы в 150 тысяч и 3,9 миллиона рублей. А при банкротстве произвел отчуждение имущества на сумму более 28 миллионов, на которую перед кредиторами надо было погашать долги.

Уголовное дело велось сразу по четырем статьям: мошенничество, отмывание денег, неправомерный оборот платежей и отчуждение имущества при банкротстве. Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд.