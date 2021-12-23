Парковку оборудовали специальным знаком. Фото: t.me/TsarColocol
В Кирове появилась первая парковка для электрокаров. Расположилась она у дома №48 по улице Производственной. Фотографию специального знака паркинга, которым оборудовали площадку, опубликовали в телеграм-канале «Царь-колокол».
Стоит уточнить, что на парковке находится и розетка для «заправки» электрокара. Согласно опубликованному посту, подзарядить свое экологичное средство передвижения можно будет бесплатно.
Отметим, что это четвертое место для «заправки» электрокаров. Первые три располагаются по следующим адресам:
- улица Ленина, 196;
- Дзержинского, 77т;
- Воровского, 117.