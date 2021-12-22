В Кирове начали проверять магазины пиротехники

В магазинах по продаже пиротехники проверят наличие сертификатов и соблюдение сроков годности товаров. Фото: 43.mchs.gov.ru

В преддверии Нового года сотрудники МЧС начали рейды кировских магазинов по продаже пиротехники. Профилактические мероприятия станут регулярными. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители МЧС проверят условия хранения пиротехнических товаров, а также наличие соответствующих сертификатов, соблюдение сроков годности и правил пожарной безопасности. Кроме того, в магазинах должны обязательно присутствовать объявления о запрете продажи «бомбочек» лицам младше 16 лет.

По мнению спасателей, подобные мероприятия помогут исключить из продажи некачественную продукцию и предотвратить несчастные случаи. Во время длительных новогодних выходных кировчан просят быть внимательными и осторожными.