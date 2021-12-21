В Кировской области бензовоз съехал с трассы в кювет и опрокинулся

Авария произошла в Нагорском районе. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области произошло ДТП с участием бензовоза. Машина опрокинулась в кювет. О происшествии сообщает региональное ГУ МЧС.

Авария случилась 21 декабря в Нагорском районе, примерно на 8 километре трассы от Нагорска до поселка Бажелки, в деревне Щуплецы. Как сообщает ведомство, грузовой автомобиль ГАЗ-3309 «Бензовоз» съехал с дороги в кювет и опрокинулся. На место выезжали спасатели.

По итогу выяснилось, что в происшествии никто не пострадал, в том числе сам водитель. Розлива нефтепродуктов и возгорания, по счастью, также не случилось.

Областное ГИБДД сообщает: сложные погодные условия негативно влияют на безопасность дорожного движения. Автомобилистам необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим.

Напомним также, что за минувшие сутки в Кировской области произошло восемь ДТП, в которых пострадали девять человек.